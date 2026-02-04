Sony xperia 1 viii e 10 viii avvistati nel database imei globale

Sony Xperia 1 VIII e 10 VIII sono stati avvistati nel database IMEI globale, segno che Sony Mobile si prepara a rilanciare. L’azienda ha passato un 2025 difficile, ma le ultime indicazioni fanno pensare a un ritorno in grande stile nel 2026. Gli appassionati attendono con curiosità novità e aggiornamenti ufficiali.

sony mobile ha vissuto un 2025 impegnativo, ma le indicazioni emergenti lasciano intravedere una rilancio della linea smartphone per il 2026. Le recenti certificazioni IMEI hanno registrato i codici di due nuovi modelli, delineando una prospettiva di lancio globale. Tra le voci più rilevanti si distinguono un modello di fascia alta identificato dal prefisso XQ-GE e una variante di fascia media contraddistinta da XQ-GH. Le certificazioni suggeriscono una distribuzione estesa a Giappone, Europa e ulteriori mercati asiatici, senza indicazioni esplicite su una presenza nel Nord America.

