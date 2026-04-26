Durante il sesto appuntamento del Serale di “Amici di Maria De Filippi” andato in onda il 25 aprile su Canale 5, si sono verificati diversi momenti di tensione e cambiamenti. Uno dei partecipanti ha dichiarato di essere in difficoltà e di non voler esimersi dalle proprie responsabilità, uscendo dallo studio. Inoltre, è stato eliminato un altro concorrente, mentre le parole di una giudice hanno sottolineato il peso che i giovani devono affrontare in questa fase del percorso.

I colpi di scena durante il sesto appuntamento con il Serale di “Amici di Maria De Filippi”, andato in onda ieri 25 aprile su Canale 5 non sono mancati. In ballottaggio sono finiti il ballerino Alex e i cantanti Lorenzo ed Elena. A dover abbandonare il programma è stato Alex. Ma è soprattutto nella prima parte della puntata che Elena D’Amario ha spiazzato tutti. Era prevista infatti una eliminazione diretta e sul palco, a sorpresa, i due a rischio sono stati Angie e Alex. Ma la ballerina e giudice non riesce a votare: “Potrei astenermi, ma non mi sembra giusto. Sono in difficoltà e non voglio lavarmene le mani”. Viene chiesta un’altra esibizione che poi viene concessa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono in difficoltà e non voglio lavarmene le mani”: D’Amario in crisi ad Amici 25 esce dallo studio. Cuccarini: “I ragazzi hanno un carico che all’età loro non avrei retto”. Eliminato Alex

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#Amici: Eliminato #AlexCalu. Con la sua eliminazione la squadra di #VeronicaPeparini e #LorellaCuccarini resta senza ballerini. Siete d'accordo con questo verdetto - facebook.com facebook

Alex è l’eliminato della sesta puntata del serale di #amici25. Ti auguriamo il meglio, il resto lo ha già detto Maria. Continua a spaccare fuori #fantaamici x.com