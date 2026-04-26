Amici 25 caos in studio | il colpo di scena che salva Alex

Durante la registrazione di Amici 25, si è verificato un momento di tensione tra i concorrenti e il pubblico presente in studio. Nel corso della trasmissione, Elena D'Amario ha avanzato una proposta di modifica al regolamento, con l’obiettivo di salvare uno dei concorrenti in difficoltà. La discussione ha attirato l’attenzione degli spettatori e degli addetti ai lavori, suscitando un certo caos tra le persone presenti.

? Cosa sapere Elena D'Amario propone modifica regolamento Amici 25 sabato 25 aprile per salvare Alex.. La decisione della giudice permette al ballerino di evitare l'eliminazione immediata in studio.. Sabato 25 aprile 2026, la gestione della serata di Amici 25 è stata stravolta da una decisione improvvisa di Elena D’Amario che ha salvato Alex dall’eliminazione immediata dopo il ballottaggio contro Elena e Lorenzo. La puntata serale si è trasformata in un caso di gestione regolamentare eccezionale. Inizialmente, la prima manche doveva concludersi con l’uscita di uno dei concorrenti messi a confronto. Il duello aveva protagonisti un ballerino e una cantante, con Alex coinvolto in una posizione critica dopo essere finito al ballottaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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