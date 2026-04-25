Stasera, 25 aprile 2026, la sesta puntata del Serale di Amici si apre con alcune novità. È stata annullata una eliminazione diretta decisa da D'Amario, mentre si conosce già il nome dell’unico concorrente che dovrà lasciare il programma. La serata si presenta ricca di momenti inaspettati, con il pubblico e i partecipanti che attendono con curiosità gli sviluppi finali della puntata.

La sesta puntata del Serale di Amici 25 in onda stasera, sabato 25 aprile 2026 su Canale 5, si preannuncia ricca di colpi di scena e momenti decisivi per il percorso dei nove allievi rimasti in gara: scopriamo tutte le anticipazioni sulle manche, sul ballottaggio finale e sugli ospiti. Tra una manche e l'altra, non mancheranno gli ospiti. Maria De Filippi accoglierà nuovamente in studio Luca Argentero e Luca Laurenti. La parte musicale è affidata a Serena Brancale affiancata da Delia ed Ermal Meta. Protagonista del momento di comicità sarà Alessandro Siani. Ecco tutto quello che è successo durante la registrazione della puntata, avvenuta giovedì.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi esce da Amici stasera 25 aprile 2026, annullata una eliminazione diretta per scelta di D'Amario, ecco le anticipazioni, un solo addio

Amici 25 | eliminato quarta puntata | Caterina | eliminato serale amici

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