Anche gli uccelli hanno un colore preferito e non si fanno influenzare dalle scelte degli altri

Uno studio sui diamanti mandarini dimostra che i maschi hanno un colore preferito per costruire il nido. E chi ha preferenze forti non cede alla pressione del gruppo e non cambia idea conformandosi agli altri.🔗 Leggi su Fanpage.it

Perché alcuni uccelli sono più colorati degli altri: cosa determina il colore del piumaggioIn Italia, non tutti gli uccelli sono uguali quando si tratta di colori.

Gli uccelli hanno le orecchie? Dove si trovano e come sono fatteGli uccelli hanno le orecchie perché, sebbene non siano visibili dall’esterno, possiedono strutture uditive ben sviluppate.

Argomenti discussi: L'Italia ha perso un terzo di uccelli nelle aree agricole, la metà nelle zone di pianura. I numeri del declino e cosa bisogna fare ora; Nelle campagne diminuiscono gli uccelli; Il sogno di Leonardo ispira il volo del futuro; Il canto degli uccelli ci dice che, in un quarto di secolo, la loro presenza è diminuita del -33% nelle campagne. La causa? Un sistema che, più che produttivo, potremmo definire autodistruttivo.

Come e quando si sono evoluti gli uccelli? La risposta è più sorprendente di quanto si pensasseFossili scoperti nelle rocce del Giurassico rivelano che questi animali potrebbero essere stati abili volatori prima di quanto gli scienziati immaginassero ... lescienze.it

Luì piccolo (Phylloscopus collybita) Chiffchaff, Pouillot véloce, Zilpzalp, Mosquitero Comun In inverno è facile imbattersi in questo piccolo uccellino di colore verde mentre esplora con minuziosa attenzione i rami di un albero o di un cespuglio alla ricerca di pic