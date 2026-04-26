Un sondaggio condotto a Napoli segnala l'interesse per Davide Frattesi, attualmente in forza all’Inter, che potrebbe lasciare il club in estate. Il centrocampista, secondo le indiscrezioni, è in procinto di cambiare squadra nel prossimo mercato. La sua partenza dall’Inter sembra essere una possibilità concreta, mentre il Napoli si sta muovendo per valutare questa opzione. Non ci sono ancora ufficializzazioni ufficiali da parte delle società coinvolte.

Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, pronto a cambiare squadra il prossimo anno. La dirigenza partenopea segue con attenzione la situazione per cercare di portare il calciatore all’ombra del Vesuvio. Come scrive sulle pagine social il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, Il futuro di Davide Frattesi sembra essere lontano dall’Inter. L’ex Sassuolo è da tempo al centro di numerose voci di mercato e soprattutto a gennaio è stato vicino alla cessione. L’interesse dalla Premier League rimane vivo, ma, Napoli e Roma hanno effettuato sondaggi esplorativi per comprendere la fattibilità dell’operazione, senza però arrivare a sviluppi concreti.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Sondaggio Napoli per Frattesi: il giocatore lascia l’Inter questa estate

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