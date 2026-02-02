Frattesi Lazio il retroscena di Pedullà | Offerta da 25 milioni l’Inter e il giocatore avevano aperto ma…

Questa mattina si riaccende il mercato di Frattesi. La Lazio aveva fatto un tentativo con un’offerta da 25 milioni, e pareva che l’affare potesse andare in porto. Ma alla fine, tutto è saltato. Inter e giocatore avevano aperto a una possibile conclusione positiva, poi però le cose sono cambiate. Pedullà conferma che l’accordo non si è fatto, lasciando tutti con il rammarico.

Inter News 24 Frattesi Lazio, Alfredo Pedullà conferma tutto: tentativo dei biancocelesti nel pomeriggio, ecco perchè l'affare non è andato in porto. Il sipario sul calciomercato invernale 2026 cala definitivamente, lasciando l'Inter con la stessa fisionomia tattica che l'ha portata in vetta a quota 52 punti. Nonostante i fuochi d'artificio promessi negli ultimi giorni, la casella degli acquisti immediati recita zero. Alfredo Pedullà, attraverso il suo canale YouTube, ha svelato i dettagli di un clamoroso "quasi-affare" che ha visto protagonista la Lazio.

