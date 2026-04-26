Sollevamento pesi Varazdat Lalayan domina e fa tripletta nei +110 kg agli Europei

Si è conclusa la giornata finale dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, disputati sulla pedana di Batumi. Nell’ultima prova, il atleta ha conquistato la vittoria nella categoria +110 kg, ottenendo il suo terzo successo personale della competizione. La gara ha visto competizioni intense e risultati significativi, confermando la presenza di atleti di alto livello nelle discipline di forza.

Va ufficialmente in archivio anche l’ultima gara della giornata conclusiva dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, primo grande evento della stagione internazionale andato in scena sulla pedana georgiana di Batumi. La chiusura della rassegna continentale era riservata al gruppo A dei +110 kg uomini, che ha visto il dominio assoluto dell’armeno Varazdat Lalayan. Il campione mondiale in carica dei pesi massimi (categoria che vedremo anche ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028) ha centrato il terzo titolo europeo consecutivo dopo le vittorie ottenute nel biennio 2024-2025, confermando il suo status di grande favorito ed imponendosi anche in entrambe le classifiche di specialità per una tripletta d’oro perfetta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sollevamento pesi, Varazdat Lalayan domina e fa tripletta nei +110 kg agli Europei Notizie correlate Sollevamento pesi, Karapetyan trionfa tra i -110 kg agli EuropeiSi conclude con il successo di Garik Karapetyan la gara dedicata alla categoria 110 kg maschile, evento facente parte dei Campionati Europei 2026 di... Sollevamento pesi, Noemi Filippazzo argento di strappo nei 58 kg agli Europei. Domina l’ucraina KonotopDopo il bronzo dolceamaro nello slancio di Sergio Massidda (fuori gara con tre nulli di strappo) nei 65 kg, arriva un’altra medaglia di specialità... Approfondimenti e contenuti Sollevamento pesi, Varazdat Lalayan domina e fa tripletta nei +110 kg agli EuropeiVa ufficialmente in archivio anche l'ultima gara della giornata conclusiva dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, primo grande evento della ... oasport.it Olimpiadi, sollevamento pesi: Pizzolato è medaglia di bronzo negli 89 kgIn una giornata in cui l’Italia ha collezionato ancora molti quarti posti, è Antonino Pizzolato a regalare una medaglia di bronzo alla spedizione azzurra ai Giochi Olimpici di Parigi. L’atleta di ... sportmediaset.mediaset.it