Sollevamento pesi Karapetyan trionfa tra i -110 kg agli Europei

Durante i Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, si è disputata la competizione nella categoria fino a 110 kg maschile, conclusa con la vittoria di Garik Karapetyan. La gara ha visto i vari atleti affrontarsi in diverse prove, fino all’assegnazione del titolo. Karapetyan si è distinto dominando la competizione e conquistando il primo posto con i risultati più elevati.

Si conclude con il successo di Garik Karapetyan la gara dedicata alla categoria 110 kg maschile, evento facente parte dei Campionati Europei 2026 di sollevamento pesi. Ottima gara per l’armeno, capace di arpionare il metallo più pregiato grazie alla prova di slancio. Il primo segmento è stato contrassegnato dalla lotta serrata tra il rumeno Luis Lauret Rodriguez e il bulgaro Hristo Hristov, dove ad avere la meglio è stato il primo pesista citato, unico del lotto ad aver realizzato una progressione pulita cominciata con 185 kg, a cui si sono aggiunti poi 190 kg e 195 kg finali, cinque lunghezze in più del bulgaro, il quale si è fermato a 190 kg fallendo il tentativo di 196 kg.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sollevamento pesi, Karapetyan trionfa tra i -110 kg agli Europei Notizie correlate Sollevamento pesi, Rusev trionfa nella categoria -60 kg agli Europei?Si conclude con la vittoria di Angel Rusev la gara riservata alla categoria -60 kg maschile, prova che ha aperto la seconda giornata dei Campionati... Sollevamento pesi: Genc trionfa nella categoria -71 kg maschile agli Europei 2026Yusuf Fehmi Genc sale in cattedra in occasione della gara riservata alla categoria -71 kg maschile valida per i Campionati Europei 2026 di... Contenuti e approfondimenti Sollevamento pesi, Karapetyan trionfa nella categoria -110 kg agli EuropeiSi conclude con il successo di Garik Karapetyan la gara dedicata alla categoria 110 kg maschile. Evento facente parte dei Campionati Europei 2026 di ... oasport.it Sollevamento pesi, Sara Dal Bò fuori nello slancio agli Europei. Trionfo per PoghosyanUna prova complicata per Sara Dal Bò’. L’azzurra è uscita fuori gara in occasione della competizione valida per la categoria 86 kg femminile in quel di ... oasport.it