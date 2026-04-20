Sollevamento pesi Rusev trionfa nella categoria -60 kg agli Europei

Si è conclusa con la vittoria di Angel Rusev la gara della categoria -60 kg maschile ai Campionati Europei di sollevamento pesi 2026. La competizione, che ha aperto la seconda giornata dell’evento, ha visto Rusev primeggiare tra i partecipanti. La gara si è svolta senza incidenti e ha visto numerosi atleti impegnati in sollevamenti validi.

?Si conclude con la vittoria di Angel Rusev la gara riservata alla categoria -60 kg maschile, prova che ha aperto la seconda giornata dei Campionati Europei 2026 di sollevamento pesi. Buona prova del bulgaro, il quale ha preso il largo grazie alla migliore misura trovata nello slancio. Ma andiamo con ordine. Il pesista nello strappo ha tirato su 120 kg, quinta misura complessiva, per poi prendere il largo nel?secondo segmento dove, a seguito di due tentativi non andati a buon fine, è riuscito a tirare su 155 kg, arrivando al totale di 275 kg, una misura in più rispetto all’aumento Garnik Cholakyan, argento con 274 kg (124 kg + 150 kg). Sul gradino più basso del podio si è invece accomodato il turco Yigif Erdogan, il quale ha totalizzato 269 kg (121 kg + 148 kg).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sollevamento pesi, Rusev trionfa nella categoria -60 kg agli Europei Notizie correlate Sollevamento pesi, Nina Sterckx trionfa nella categoria -53 agli Europei. Assente Celine Ludovica DeliaTermina con il trionfo di Nina Sterckx la gara riservata alla categoria 53 kg femminile, segmento valido per i Campionati Europei 2026 di... Sollevamento pesi, da Pizzolato a Tarquini: tante assenze per l’Italia agli Europei 2026Si avvicina il momento dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, primo grande evento della stagione internazionale che si terrà a Batumi da...