Sollevamento pesi | Genc trionfa nella categoria -71 kg maschile agli Europei 2026

Durante i Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, in corso a Batumi, in Georgia, si è disputata la competizione nella categoria -71 kg maschile. In questa gara, Yusuf Fehmi Genc ha conquistato la vittoria, salendo sul primo gradino del podio. La gara ha visto la partecipazione di vari atleti provenienti da diversi paesi europei, tutti impegnati nelle diverse discipline della disciplina.

Yusuf Fehmi Genc sale in cattedra in occasione della gara riservata alla categoria -71 kg maschile valida per i Campionati Europei 2026 di sollevamento pesi, evento attualmente in scena in Georgia, precisamente sulla pedana di Batumi. Vittoria di carattere per il turco, il quale ha indirizzato le sorti a suo favore grazie allo slancio. Nello strappo infatti ad imporsi è stato l’armeno Gor Sahakyan, che ha tirato su 150 kg, misura trovata al secondo tentativo dopo una progressione da 146 kg; poi però nello slancio è emersa la qualità del turco, al quale è bastata una singola alzata da 185 kg per mettere il totale a 332 kg, complice anche i 154 kg tirati su nel primo segmento.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sollevamento pesi: Genc trionfa nella categoria -71 kg maschile agli Europei 2026 Notizie correlate Sollevamento pesi, Rusev trionfa nella categoria -60 kg agli Europei?Si conclude con la vittoria di Angel Rusev la gara riservata alla categoria -60 kg maschile, prova che ha aperto la seconda giornata dei Campionati... Sollevamento pesi, Nina Sterckx trionfa nella categoria -53 agli Europei. Assente Celine Ludovica DeliaTermina con il trionfo di Nina Sterckx la gara riservata alla categoria 53 kg femminile, segmento valido per i Campionati Europei 2026 di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Sollevamento pesi: Genc trionfa nella categoria -71 kg maschile agli Europei 2026Yusuf Fehmi Genc sale in cattedra in occasione della gara riservata alla categoria -71 kg maschile valida per i Campionati Europei 2026 di sollevamento pesi, evento attualmente in scena in Georgia, ... oasport.it Sollevamento pesi, Chiacchio e Piccinno fuori dal podio nei 63 kg agli EuropeiVa in archivio senza medaglie per l'Italia la terza giornata dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, primo grande evento della stagione ... oasport.it