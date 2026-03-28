La stagione 2026 della Serie A1 di softball è iniziata con quattro partite disputate oggi, mentre il derby di Bollate è programmato per lunedì 6 aprile. Tra le squadre impegnate, spiccano le vittorie di Thunders contro Saronno e le doppiette di Forlì e Pianoro. La giornata rappresenta l’apertura ufficiale del campionato, che proseguirà con altre sfide nelle prossime settimane.

Ci siamo: la Serie A1 di softball ha preso definitivamente le mosse. Quattro (e non cinque: il derby di Bollate si giocherà lunedì 6 aprile) le partite in campo quest’oggi, nel sabato che all’atto pratico diventa totalmente dedicato alla prima giornata. Due vittorie totali e due pareggi nelle partite di cui andiamo a raccontare. A colpire subito è quanto accade tra Saronno e Castellana a Castelfranco Veneto. MKF subito a segno in una gara-1 che finisce 11-7 (Toniolo lanciatrice vincente), ma in realtà vede sempre avanti la squadra ospite, che debutta con un fuoricampo da due punti di Saviola, chiude con un primo inning da 5-1 e poi gestisce a suon di ottimi giri di mazza il punteggio, dato che arrivano altri due home run (Bartoli nel terzo inning, Peterson ne quinto) e un triplo da 2 RBI di De Luca. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Softball: Serie A1 2026 al via, subito ottime Thunders contro Saronno. Doppiette di Forlì e Pianoro

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