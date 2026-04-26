Social commerce | la trasformazione del click in acquisto immediato

Il social commerce sta rivoluzionando il modo in cui le persone acquistano online, eliminando le distanze tra contenuto e acquisto. Oggi, molte aziende fanno affidamento su piattaforme social per vendere prodotti direttamente ai consumatori, trasformando i click in acquisti immediati. Questa evoluzione ha portato a un nuovo modello di commercio digitale, dove l’interazione sui social media si integra strettamente con le operazioni di vendita.

Milano, 26 aprile 2026 – Il confine tra intrattenimento e shopping è definitivamente svanito. Il social commerce è passato da esperimento a pilastro del fatturato per milioni di aziende. Piattaforme come TikTok, con il suo ecosistema TikTok Shop, e Instagram hanno creato un tunnel di vendita talmente compresso che il tempo che intercorre tra la scoperta di un prodotto e il suo acquisto si è ridotto a pochi secondi. L'economia del coinvolgimento. Il cuore finanziario del social commerce risiede nella riduzione dei costi di acquisizione del cliente. Tradizionalmente, un brand deve investire massicciamente in motori di ricerca e display advertising per portare l'utente sul proprio sito.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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