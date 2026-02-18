Colf e Badanti | Click Day per 13.600 Assunzioni in Italia Settore in Trasformazione tra Crisi e Domanda Crescente

Click Day per Colf e Badanti: Una Corsa Contro Tempo per l’Assistenza Familiare in Italia. È partito oggi, 18 febbraio 2026, il click day per l’assunzione di colf e badanti, un’iniziativa volta a rispondere alla crescente domanda di assistenza familiare in un’Italia sempre più anziana. L’apertura di 13.600 posizioni nel 2026, con aumenti previsti nei successivi due anni, mira a dare una risposta concreta a un settore che vale quasi l’1% del PIL nazionale, ma che mostra segnali di difficoltà. Un Settore in Trasformazione: Dati e Tendenze. Il lavoro domestico, nel 2024, ha generato un valore stimato di circa 17 miliardi di euro, un contributo significativo all’economia italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

Colf e badanti, click day il 18 febbraio 2026: come funziona e come inviare la richiestaIl governo ha annunciato che il 18 febbraio 2026 si terrà l’ultimo click day per le domande di ingresso di colf, badanti e babysitter, a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili.

Open day per badanti. Come favorire l’incontro tra domanda e offerta in un settore in crescitaQuesta mattina al Centro per l’impiego di Massa si tiene un open day dedicato alle badanti e assistenti familiari.

