Soccio traccia la strada di ' Apricena Futura' Forza Italia avverte Ferullo | Chiarisci la tua posizione

Venerdì 24 aprile ad Apricena è stata aperta la sede dell’associazione ‘Apricena Futura’ in via G. Durante l’evento, un rappresentante di Forza Italia ha chiesto a un esponente locale di chiarire la propria posizione politica, dopo alcune recenti dichiarazioni. La giornata ha visto la partecipazione di diversi cittadini e membri delle forze politiche locali, con un focus sulla presentazione degli obiettivi dell’associazione.

Ad Apricena venerdì 24 aprile è stata inaugurata la nuova sede dell’associazione ‘Apricena Futura’, in via G. Oberdan 4, alla presenza di numerosi cittadini e rappresentanti istituzionali, accorsi per condividere l’avvio di un nuovo spazio dedicato all’impegno civico e alla partecipazione.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Apricena, Ferullo rompe il silenzio dopo la decadenza: “Solo un’azione politica per farmi fuori”Dopo giorni di polemiche e attacchi, il consigliere Vincenzo Ferullo interviene pubblicamente per chiarire la propria posizione in merito alla... Comunali Sant’Agata, la Lega: “Fratelli d’Italia e Forza Italia chiariscano la loro posizione”La Lega di Sant’Agata de’ Goti ritiene non più rinviabile l’apertura di un tavolo di Centrodestra finalizzato alla costruzione di una lista unitaria... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Soccio traccia la strada di 'Apricena Futura', Forza Italia avverte Ferullo: Chiarisci la tua posizione - FoggiaToday. Soccio traccia la strada di 'Apricena Futura', Forza Italia avverte Ferullo: Chiarisci la tua posizioneInaugurata il 24 aprile la sede dell'associazione ad Apricena. A tagliare il nastro l'ex vice di Potenza (Socialismo Dauno) e l'ex assessore (Forza Italia), alla presenza di Piemontese e Scapato. D'At ... foggiatoday.it LIBERTA' APRICENA Apricena Futura, inaugurata la nuova sede: partecipazione e messaggio condiviso sulla libertà civicaLa nuova sede si propone come un contenitore aperto, pluralistico, capace di accogliere idee, esperienze e sensibilità diverse, con l’obiettivo di promuovere attività sociali, culturali e momenti di ... statoquotidiano.it