Apricena Ferullo rompe il silenzio dopo la decadenza | Solo un’azione politica per farmi fuori

Dopo settimane di discussioni e accuse pubbliche, il consigliere comunale di Apricena ha deciso di parlare per la prima volta sulla sua decadenza approvata durante l’ultimo consiglio comunale. In un intervento recente, ha affermato che si tratta di un’azione politica volta a eliminarlo dalla scena amministrativa. La vicenda ha suscitato reazioni tra gli esponenti politici locali, mentre il consigliere ha espresso la propria opinione sulla questione.

Dopo giorni di polemiche e attacchi, il consigliere Vincenzo Ferullo interviene pubblicamente per chiarire la propria posizione in merito alla decadenza votata in Consiglio comunale lo scorso 27 marzo. In una lunga dichiarazione, Ferullo respinge ogni accusa, parla di “falsità” e denuncia una manovra politica mirata a estrometterlo per riequilibrare gli assetti della maggioranza. Concittadini, dopo tante chiacchiere e attacchi a me rivolti è arrivato il momento che sia io a parlarvi direttamente, assumendomi in prima persona, come ho sempre fatto, ogni responsabilità. Il 27 marzo scorso, come saprete, il Consiglio Comunale ha decretato la mia decadenza (o meglio estromissione). 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Apricena, Ferullo rompe il silenzio dopo la decadenza: “Solo un’azione politica per farmi fuori” Adelaide, la sorella di Stefano De Martino, rompe il silenzio dopo il lutto. Solo cuori dopo tanto dolore (FOTO)Dopo alcuni giorni di riservatezza, Adelaide De Martino, sorella di Stefano De Martino, è tornata a farsi vedere sui social con un contenuto dedicato... Kulusevski rompe il silenzio e lancia la sfida dopo un anno fuori per infortunio: “Voglio i Mondiali”Dejan Kulusevski torna a parlare del suo grave infortunio e dopo un anno dall'ultima volta in campo prenota un posto per i Mondiali con la Svezia:... Si parla di: Potenza decide, la maggioranza esegue: Ferullo fuori dal Consiglio, entra Dell’Erba. ATTO INITIMIDATORIO Scontro politico ad Apricena: Tentativo di estromettere Ferullo dal ConsiglioIn conclusione, Apricena Futura rivendica la necessità di garantire trasparenza, rispetto delle regole e autonomia delle istituzioni. statoquotidiano.it Apricena, incendiata nella notte l'auto del vicepresidente di una cooperativa agricola. La solidarietà di Paolicelli«Il sindaco e l’Amministrazione Comunale di Apricena esprimono piena solidarietà a Giuseppe Paprusso, vicepresidente della Cooperativa Agricola Apricena, per il grave atto incendiario avvenuto nella ... lagazzettadelmezzogiorno.it