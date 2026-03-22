Comunali Sant’Agata la Lega | Fratelli d’Italia e Forza Italia chiariscano la loro posizione

La Lega di Sant’Agata de’ Goti ritiene non più rinviabile l’apertura di un tavolo di Centrodestra finalizzato alla costruzione di una lista unitaria e rappresentativa. Riteniamo indispensabile un confronto politico trasparente e leale, che chiarisca responsabilità, scelte e prospettive, evitando ambiguità che rischiano di compromettere il percorso unitario.La Lega ribadisce la propria piena disponibilità al dialogo e alla costruzione di un progetto promosso dai partiti di centrodestra teso a realizzare una lista civica aperta al contributo di quanti si dichiarino alternativi alla attuale maggioranza. Solo attraverso un’alleanza ampia, credibile e radicata sul territorio sarà possibile offrire ai cittadini una proposta amministrativa seria ed efficace. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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