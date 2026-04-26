Snookie la cagnolina dei miracoli | abbandonata in mezzo alla strada si difendeva morsicando ora il lieto fine

Una cagnolina abbandonata in mezzo alla strada si era difesa morsicando per proteggersi da chi si avvicinava. Dopo aver vissuto momenti difficili e aver cercato di sopravvivere in quelle condizioni, ora la sua storia ha un lieto fine. La piccola, conosciuta come Snookie, ha ricevuto cure e si trova in una nuova casa, lontana dalla strada in cui era stata trovata.

Era stata abbandonata in mezzo alla strada e lì, in quella strada, ha cercato di sopravvivere difendendosi – anche a suon di morsi – da quegli uomini e da quegli animali che si avvicinavano. Non è stato facile per lei rinascere, ma pian piano – grazie alla professionalità e all’amore degli.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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