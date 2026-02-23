Farik per il gatto fuggito dalla guerra in Ucraina c’è un lieto fine in Italia | È come le pettegole del paese si affaccia al balcone e ficca il naso negli affari dei vicini

Farik, il gatto che ha attraversato la guerra in Ucraina, trova ora serenità in Italia grazie a una pagina Instagram dedicata. La sua storia, fatta di fughe e rinascite, ha catturato l’attenzione di molti appassionati di animali. Un utente ha deciso di adottarlo, regalando al felino una seconda possibilità. La vicenda dimostra come i social possano cambiare il destino di un animale in difficoltà. Farik adesso si gode una vita tranquilla in una casa accogliente.

Una pagina Instagram ha regalato una vita felice al gatto Farik. Come raccontato da La Stampa, il micio ha una storia lunga e complicata. Il persiano apparteneva a un uomo, scappato improvvisamente dall’Ucraina all’Albania a causa della guerra. Ha portato con sé Farik, il quale però non è riuscito ad adattarsi alla nuova vita. Il proprietario ha quindi deciso di cedere il micio a una ragazza inesperta che, dopo poco tempo, ha compreso di non potersi occupare del gatto. La giovane ha affidato il micio a una conoscente che, a sua volta, non ha ritenuto di poter assicurare le cure necessarie a una razza speciale come quella persiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Farik, il gatto di cristallo: dalla guerra in Ucraina, una storia ancora da scrivereQuesta conoscente si è dimostrata, anche lei, incapace di accudire il quattro zampe e, in breve tempo, ha chiesto a un'amica di prendere con sé il povero Farik, che nonostante i continui cambiamenti e ... repubblica.it

