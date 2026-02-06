Mette le telecamere in casa e vede il marito violentare la cagnolina | L'ha poi abbandonata in un campo

Una donna ha scoperto che il marito abusava della loro cagnolina, mettendo le telecamere in casa. Ha visto tutto e ha deciso di denunciare. Ora l'uomo di 54 anni è a processo per maltrattamenti sugli animali e per aver abbandonato la cane in un campo.

È finito a processo per matrattamenti sugli animali un 54enne che ha abusato sessualmente della cagnolina della compagna. La violenza ripresa in un video.

