Aria pulita in Romagna entro il 2030? Cosa si dovrà tagliare per vincere la sfida contro lo smog

Entro il 2030, la Romagna vorrebbe migliorare l’aria, ma ancora ci sono passi da fare. Le città della regione devono ridurre le polveri sottili per rispettare i limiti europei. Nel 2025, sono 13 i capoluoghi di provincia che hanno superato i limiti giornalieri di PM10, meno rispetto agli anni scorsi, ma il problema resta. Per arrivare a risultati concreti, bisogna tagliare le emissioni di gas inquinanti e intervenire su traffico e industrie. La strada è lunga, ma la regione punta a cambiare

Nonostante i miglioramenti registrati nel 2025, le città romagnole devono ancora ridurre drasticamente PM10 e PM2.5 per rispettare i nuovi limiti Ue del 2030 Cinque anni di progressi nella qualità dell'aria non bastano ancora a mettere la Romagna al sicuro. Rimini, Ravenna e Forlì devono tagliare ancora polveri sottili e NO2 per evitare sanzioni europee. Legambiente richiama l'attenzione su traffico, riscaldamento e allevamenti intensivi.

