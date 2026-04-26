Musetti vola agli ottavi a Madrid | battuto Griekspoor in due set

L'italiano Musetti si è qualificato per gli ottavi di finale al torneo di Madrid, sconfiggendo l'olandese in due set con punteggi di 6-4 e 7-5. La partita si è conclusa con la vittoria del giocatore italiano, che ora affronterà il ceco Lehecka nel prossimo turno.

L’azzurro supera 6-4 7-5 l’olandese e accede agli ottavi del Masters 1000. Prossima sfida contro Lehecka. Lorenzo Musetti continua il suo percorso al “Mutua Madrid Open” e conquista l’accesso agli ottavi di finale. Il tennista carrarino, numero 9 del ranking mondiale e sesta testa di serie del torneo, ha superato nei sedicesimi l’olandese Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-4 7-5. Una prestazione convincente per l’azzurro, capace di gestire i momenti chiave del match senza concedere troppo all’avversario, numero 33 del mondo e 29esima forza del tabellone. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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