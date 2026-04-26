Nel torneo di Madrid, Musetti ha superato Griekspoor in due set, avanzando così agli ottavi di finale. La partita si è svolta sulla terra rossa e ha visto il giocatore italiano mostrare sicurezza e determinazione, confermando il buon stato di forma. La vittoria rappresenta un passo avanti nel percorso nel torneo, mantenendo alta la sua presenza nel torneo su questa superficie.

Il cammino sulla terra rossa prosegue con convinzione e qualità, in una giornata che ha confermato solidità e crescita. La sfida per un posto negli ottavi ha messo in evidenza ritmo, gestione dei momenti chiave e capacità di reagire alle difficoltà. Il pubblico ha assistito a un confronto intenso, fatto di scambi spettacolari e continui ribaltamenti di inerzia, con un finale che ha premiato lucidità e coraggio. La partita si è sviluppata su equilibri sottili, dove ogni turno di servizio e ogni palla break hanno inciso sull’andamento del match. Nei passaggi più delicati è emersa una maggiore continuità, decisiva per indirizzare l’incontro. Il successo finale rappresenta un passo importante nel torneo e conferma le ambizioni sulla superficie.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Musetti vola agli ottavi: battuto Griekspoor in due set a Madrid

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