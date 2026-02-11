Andresti all' Inter? Il piccolo tifoso spiazza Camarda lui reagisce così
Questa mattina Francesco Camarda ha incontrato i ragazzi dell’Istituto Marcelline di Lecce. Durante l’evento del progetto
Francesco Camarda ha incontrato i giovanissimi alunni dell'Istituto Marcelline di Lecce nell'ambito del progetto "Disegna con i calciatori" di Panini. Guarda l'intervista completa su canale YouTube di Panini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Andresti mai all’Inter?. La risposta di Camarda sul futuro spiazza tutti! E cita RonaldoA sorpresa, Francesco Camarda non esclude un futuro all'Inter: ecco la sua risposta sul futuro. E cita anche Ronaldo ... msn.com
Audero dopo il petardo in Cremonese-Inter: «Forte dolore all'orecchio e al ginocchio. Ho rivisto le immagini, poteva andare molto peggio»Il portiere della Cremonese parla dell'episodio di cui è stato vittima in campo durante il match contro i nerazzurri: «Scene che continueranno a ripetersi, mi auguro diventino sempre meno» ... corriere.it
Francesco #Camarda al Panini Sport Italia: “Andresti mai all’ #Inter Adesso sono a #Lecce e preferisco pensare al Lecce. Poi quello che succederà in futuro non si può mai sapere…". #ACMilan x.com
