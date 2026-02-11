Questa mattina Francesco Camarda ha incontrato i ragazzi dell’Istituto Marcelline di Lecce. Durante l’evento del progetto

Francesco Camarda ha incontrato i giovanissimi alunni dell'Istituto Marcelline di Lecce nell'ambito del progetto "Disegna con i calciatori" di Panini. Guarda l'intervista completa su canale YouTube di Panini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Andresti all'Inter?". Il piccolo tifoso spiazza Camarda, lui reagisce così...

Approfondimenti su Inter Camarda

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Inter Camarda

Andresti mai all’Inter?. La risposta di Camarda sul futuro spiazza tutti! E cita RonaldoA sorpresa, Francesco Camarda non esclude un futuro all'Inter: ecco la sua risposta sul futuro. E cita anche Ronaldo ... msn.com

Audero dopo il petardo in Cremonese-Inter: «Forte dolore all'orecchio e al ginocchio. Ho rivisto le immagini, poteva andare molto peggio»Il portiere della Cremonese parla dell'episodio di cui è stato vittima in campo durante il match contro i nerazzurri: «Scene che continueranno a ripetersi, mi auguro diventino sempre meno» ... corriere.it

Francesco #Camarda al Panini Sport Italia: “Andresti mai all’ #Inter Adesso sono a #Lecce e preferisco pensare al Lecce. Poi quello che succederà in futuro non si può mai sapere…". #ACMilan x.com

Lettera di una tifosa della Juventus ad Aurelio De Laurentiis: "Caro De Laurentiis, mi chiamo Annamaria sono di Napoli e tifo Juventus. Ho appena letto che lei in un’intervista di qualche tempo fa, disse testualmente: “la Juventus raggruppa tutti i tifosi insoddi - facebook.com facebook