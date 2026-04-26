Sinner-Moller potrebbe iniziare in ritardo | maratona nel primo match femminile poi Musetti

La partita tra Sorana Cirstea e Coco Gauff, durata un’ora e 35 minuti, si trova in parità al terzo set sul Manolo Santana Stadium. Questo campo ospiterà nel pomeriggio l’incontro tra Jannik Sinner e Elmer Moller, che dovrebbe iniziare non prima delle 16. La sfida tra i due tennisti è prevista come secondo match dopo la conclusione del primo, che si sta disputando in un contesto di ritardo.

Dopo un’ora e 35 minuti di match vanno al terzo set sul Manolo Santana Stadium la romena Sorana Cirstea e la statunitense Coco Gauff: si tratta del campo sul quale, nel pomeriggio, si sfideranno Jannik Sinner ed il danese Elmer Moller, in campo in ogni caso non prima delle 16.00. Dopo la conclusione del match Cirstea-Gauff, però, andrà in scena il match tra l’azzurro Lorenzo Musetti ed il neerlandese Tallon Griekspoor: posto che questo match potrebbe iniziare attorno alle 14.00, allora Sinner potrebbe scendere in campo dopo le 16.00. Tecnicamente il cosiddetto “ not before ” non assicura che l’inizio del match sarà certamente fissato per quell’ora, ma soltanto che è certo che non inizierà prima dell’orario definito.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Moller potrebbe iniziare in ritardo: maratona nel primo match femminile, poi Musetti Notizie correlate Sinner-Lehecka potrebbe iniziare in orario: ritardo lieve per Errani/Paolini in precedenzaLa finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e il ceco Jiri Lehecka è prevista non prima delle ore 21. Leggi anche: Sinner-Lehecka potrebbe iniziare in ritardo! Programma stravolto e c’è un cambio di campo Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Moller sulle orme di Rune: chi è il rivale di Sinner a Madrid; Alcaraz salta anche Roma e Parigi: la situazione del ranking Atp; Tennis: a Madrid avanzano Sinner e Musetti. Oggi in campo Darderi, Cobolli e Paolini; ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 26 aprile, ordine di gioco, streaming, azzurri in campo. Sinner-Moller potrebbe iniziare in ritardo: maratona nel primo match femminile, poi MusettiDopo un'ora e 35 minuti di match vanno al terzo set sul Manolo Santana Stadium la romena Sorana Cirstea e la statunitense Coco Gauff: si tratta del campo ... oasport.it Sinner-Moller in diretta LIVE, in campo dalle 16 all’ATP Madrid 2026: Jannik in campo nei sedicesimi di finaleJannik Sinner sfida Moller sul campo centrale del Mutua Madrid Open 2026. Si gioca a partire dalle 16:00. Jannik, reduce dal successo di Monte Carlo 2026 dove ha riacquistato la prima posizione nel ... fanpage.it Madrid Masters 1000 2026 Jannik Sinner vs Elmer Moller non prima delle 16:00. Dove vederla Sky Sport (TV) Sky Go e NOW (streaming) Tennis TV (streaming ufficiale ATP) Forza Jannik sempre con te - facebook.com facebook Sinner contro Moller: chi è l’avversario e quando giocano x.com