La finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka potrebbe iniziare in orario, mentre si segnala un lieve ritardo per la partita tra Errani e Paolini, che si è svolta in precedenza. La partita tra i due italiani si è conclusa prima dell’orario previsto, e ora si attende l’inizio del match principale tra Sinner e Lehecka, che è programmato non prima delle 21.

La finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e il ceco Jiri Lehecka è prevista non prima delle ore 21.00 italiane, ma c’è il concreto rischio che il confronto inizi con sensibile ritardo e che subisca uno slittamento a tempo indeterminato. Il motivo è legato alla pioggia, che si è abbattuta sulla metropoli della Florida nel corso del pomeriggio italiano e che costringerà gli organizzatori a rimandare la finale del doppio femminile con Sara Errani e Jasmine Paolini. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 non potranno incominciare alle ore 18.30, come da programma originario, il match contro la coppia composta dalla statunitense Townsend e la ceca Siniakova (è il confronto tra le numero 1 e le numero 2 del tabellone). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Lehecka potrebbe iniziare in orario: ritardo lieve per Errani/Paolini in precedenza

Articoli correlati

Sinner-Lehecka inizierà in ritardo? Slitta la finale precedente di Errani/Paolini: cosa succede a MiamiLa finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e il ceco Jiri Lehecka è prevista non prima delle ore 21.

Atp Miami: Sinner in finale contro Lehecka. Errani e Paolini volano nel doppioMIAMI – Jannik Sinner ha battuto il tedesco Alexander Zverev nella semifinale del torneo Masters 1000 di Miami in due set 6-3, 7-6.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sinner Lehecka potrebbe iniziare in...

Temi più discussi: In finale contro Sinner senza mai perdere un servizio: tutto su Lehecka; Rischio rinvio per finale Sinner? Forte maltempo a Miami, cosa succede; Sinner, dove vedere la finale a Miami contro Jiri Lehecka: orario e chi è l'avversario; Tutte le notizie e gli aggiornamenti del tennis mondiale.

Sinner-Lehecka in diretta LIVE, in campo dalle 21 al Miami Open: incognita pioggia sulla finaleSinner sfida Lehecka nel match della finale di Miami Open 2026. Jannik, numero due al mondo, può ambire al trofeo del secondo Master 1000 americano riuscendo così a completare il Sunshine Double. Oggi ... fanpage.it

LIVE Sinner-Lehecka, ATP Miami 2026 in DIRETTA: attesa per Jannik pioggia terminataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA SUCCEDE SE SINNER-LEHECKA VENISSE CANCELLATA A CAUSA DELLA PIOGGIA LA DIRETTA LIVE DI ... oasport.it

Sinner contro Lehecka, finale del Miami Open, ore 21 - facebook.com facebook

#Sinner-Lehecka, finale Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com