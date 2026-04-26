Sinner-Moller | orario precedenti e dove vederla in tv

Oggi a Madrid si disputa una partita di tennis tra il tennista italiano e il danese, valida per il terzo turno di un torneo Masters 1000. La sfida si svolge domenica 26 aprile e sarà trasmessa sia in diretta televisiva che in streaming. Si tratta di un appuntamento che vede protagonisti due giocatori con precedenti incontri e stili di gioco diversi.

(Adnkronos) – Jannik Sinner scende in campo a Madrid. Oggi, domenica 26 aprile, il tennista azzurro sfida il danese Elmer Moller – in diretta tv e streaming – nel terzo turno del Masters 1000 spagnolo. Sinner è reduce dalla vittoria dell'esordio, valida per il secondo turno, contro il francese Benjamin Bonzi, battuto in tre set con il punteggio di 6-7 (6-8), 6-1, 6-4. La sfida tra Sinner e Moller è in programma oggi, domenica 26 aprile, con inizio fissato non prima delle 16 come terzo match sul campo principale. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Madrid che sarà quindi il loro primo incrocio. Sinner e Moller scenderanno in campo dopo l'incontro tra Lorenzo Musetti e l'olandese Tallon Griekspoor.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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