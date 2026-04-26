Sinner-Moller Masters 1000 Madrid | Moller perde la racchetta e
Durante il match del Masters 1000 di Madrid tra Sinner e Moller, si è verificato un episodio insolito. Moller, in battuta, ha perso la racchetta mentre si apprestava a servire e, nel tentativo di colpire la palla, ha colpito involontariamente la risposta di Sinner. L'incidente ha interrotto il gioco e attirato l'attenzione dei presenti.
Un punto surreale: Moller va in battuta, ma nel servire perde la racchetta e colpisce la risposta di Sinner. con la mano. Il danese perde così il primo set, la partita finirà poi in favore dell'altoatesino con il punteggio di 6-2 6-3. Sinner scenderà in campo di nuovo martedì 28 aprile.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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