Sinner-Moller Masters 1000 Madrid | Moller perde la racchetta e

Durante il match del Masters 1000 di Madrid tra Sinner e Moller, si è verificato un episodio insolito. Moller, in battuta, ha perso la racchetta mentre si apprestava a servire e, nel tentativo di colpire la palla, ha colpito involontariamente la risposta di Sinner. L'incidente ha interrotto il gioco e attirato l'attenzione dei presenti.