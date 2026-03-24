Sinner-Michelsen in diretta LIVE in campo dalle 21 a Miami Open | Jannik in campo negli ottavi di finale

Alle ore 21 si svolge in diretta la partita tra Jannik Sinner e Michelsen negli ottavi di finale del Miami Open 2026. Sinner, attualmente al secondo posto nel ranking mondiale, affronta lo statunitense, numero 40 del ranking, dopo aver vinto il torneo di Indian Wells. La sfida si svolge sul campo di cemento del torneo statunitense.

Sinner sfida Michelsen nel match degli ottavi di finale di Miami Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale e reduce dal successo di Indian Wells inizia la scalata del secondo torneo americano su cemento affrontando lo statunitense, numero 40 al mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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