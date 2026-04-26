Jannik Sinner si è imposto rapidamente nel torneo di Madrid, vincendo la partita in poco più di un’ora. La vittoria gli garantisce l’accesso diretto agli ottavi di finale. Il suo prossimo avversario sarà uno tra Cameron Norrie e Alejandro Tirante, che si sfideranno in un match successivo. La partita di Sinner si è conclusa con una prestazione dominante, senza la necessità di un prolungamento.

Prosegue senza intoppi il cammino diJannik Sinner alMasters 1000 Open di Madrid. Il numero uno del ranking ATP supera con autorità il daneseElmer Møllerin due set, chiudendo il match con il punteggio di6-2 6-3. in un’ora e 17 minuti. L’azzurro ha preso subito il controllo della partita, imponendo il proprio ritmo fin dai primi scambi. Dopo aver piazzato il break nel primo set, Sinner ha gestito senza difficoltà il vantaggio, chiudendo 6-2. Nel secondo parziale, il copione non cambia: solidità da fondo campo e grande precisione nei momenti chiave gli permettono di archiviare rapidamente la pratica sul 6-3. Una prestazione convincente che conferma l’ottimo stato di forma del tennista altoatesino, apparso sempre in pieno controllo contro un avversario mai realmente in grado di metterlo in difficoltà.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sinner ingiocabile a Madrid: vittoria lampo e ottavi in cassaforte

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