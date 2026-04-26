Nel torneo Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner ha battuto il danese Elmer Moller con un risultato netto, assicurandosi un posto tra gli ottavi di finale. La partita si è conclusa con una vittoria chiara del tennista italiano, che ha mostrato una buona prestazione sul campo durante tutto l'incontro. Ora, Sinner prosegue la sua corsa nel torneo, avendo superato con successo il turno precedente.

Nel torneo di tennis del Masters 1000 Madrid, Jannik Sinner conferma il suo stato di forma e supera con autorità il danese Elmer Moller, qualificandosi per gli ottavi di finale. Il numero uno del mondo si impone con il punteggio di 6-2 6-3 al termine di una partita gestita con grande solidità e pochi passaggi a vuoto. La sfida, disputata sul Manolo Santana della Caja Magica, conferma il percorso netto dell’azzurro nel torneo spagnolo. Il match si è aperto con Sinner subito aggressivo al servizio e capace di imporre ritmo e profondità agli scambi. Moller ha provato a restare agganciato sfruttando il suo rovescio a due mani, ma ha faticato a contenere la continuità dell’azzurro nei turni di battuta.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner domina Moller a Madrid e vola agli ottavi

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