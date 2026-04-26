Un tennista ha dichiarato di voler visitare Madrid, ma al momento preferisce concentrarsi sul riposo per prepararsi al meglio in vista di un prossimo torneo. Ha aggiunto di voler approfittare delle pause per conoscere meglio la città, anche se attualmente dà priorità al sonno. La sua attenzione è rivolta a recuperare energie, evitando di pianificare attività che possano compromettere la sua condizione fisica.

«Madrid? Mi piacerebbe fare un giro in città e conoscerla meglio, ma sto dando priorità al riposo, dormo il più possibile per arrivare in buona forma al torneo». Altro che movida, tapas e cervezas. Niente da fare anche per paella, tortilla, rumba o flamenco. In attesa di scendere in campo (due giorni fa ha vinto all’esordio nel Masters 1000 di Madrid contro il francese Benjamin Bonzi), nei giorni precedenti all’inizio del torneo Jannik Sinner si è dedicato al suo allenamento preferito: una bella pennica ristoratrice. Uno scherzo? Per niente. Sinner ha più volte detto che la sua passione è schiacciare pisolini. Aggiungendo addirittura di aver affrontato match importanti soltanto mezz’ora dopo essersi svegliato.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner, Federer, Einstein Chi dorme i pesci li piglia

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