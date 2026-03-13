Centrodestra su Nargi Festa-Cirielli? Chi somiglia si piglia

Durante il convegno “Le ragioni del Sì e del No”, il coordinatore del centrodestra ha commentato le recenti polemiche tra Nargi e Festa-Cirielli, sottolineando che chi si somiglia si piglia. La discussione si è concentrata sulle tensioni interne al partito, con particolare attenzione alle dichiarazioni e alle posizioni assunte dai vari esponenti. Nessuna altra informazione o opinione è stata fornita in merito.

Tempo di lettura: 2 minuti A margine del convegno “Le ragioni del Sì e del No”, il coordinatore provinciale di Forza Italia, Angelo Antonio D’Agostino, è tornato sul tema della candidatura del centrodestra per le prossime elezioni amministrative ad Avellino, annunciando che la prossima settimana potrebbe arrivare la decisione definitiva. Secondo D’Agostino, il nome su cui la coalizione sta lavorando resta quello dell’attuale sindaca Laura Nargi. «Usciremo definitivamente con il nome che abbiamo già in qualche modo discusso fino adesso», ha dichiarato, esprimendo fiducia sulla compattezza della coalizione. «Mi auguro che il centrodestra sia unito e non credo che ci siano problemi». 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Centrodestra su Nargi. Festa-Cirielli? Chi somiglia si piglia” Articoli correlati Cirielli a cena con Festa: “Ma con i simboli sosterrò Nargi”Tempo di lettura: 3 minutiSorpresa ieri sera a Montoro, all’iniziativa referendaria organizzata da Fratelli d’Italia con il viceministro degli Esteri... Leggi anche: Centrodestra, Rotondi: “Auspico gioco di squadra Nargi-Festa” Aggiornamenti e contenuti dedicati a Centrodestra su Nargi Festa Cirielli... Temi più discussi: Montoro, Cirielli-Festa a cena: l'incontro a sorpresa; Gianluca Festa da Cirielli: ipotesi candidato sindaco di FdI, è derby con Nargi; Fratelli d’Italia andrà con il simbolo e nel caso sosterrà Nargi. Cirielli, il punto sulle amministrative di Avellino; Centrodestra. Cirielli: ok a Nargi ma con il simbolo. Montoro, Cirielli-Festa a cena: l'incontro a sorpresaIncontro a sorpresa, ieri sera, all'appuntamento referendario organizzato da Fratelli d'Italia a Montoro con il viceministro Edmondo Cirielli: tra la folla si è visto anche ... ilmattino.it Gianluca Festa da Cirielli: ipotesi candidato sindaco di FdI, è derby con NargiIn serata l'incontro a Montoro tra l'ex sindaco e il viceministro. Ma Forza Italia come reagirà? msn.com IrpiniaTv. . Centrodestra allo sbando. Forza Italia muta, Cirielli si preoccupa di Festa. E arriva l’ultimatum della Lega: candidato a giorni o andremo da soli. di Emanuele Marinelli #itv - facebook.com facebook