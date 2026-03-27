Jannik Sinner si trova a due vittorie dalla conquista del Sunshine Double, un'impresa rara nel tennis professionistico. Questa doppia vittoria comprende i Masters 1000 di Indian Wells e Miami, disputati rispettivamente a marzo negli Stati Uniti. In passato, questa impresa è stata raggiunta da pochi tennisti, con l'ultimo a riuscirci essere stato Roger Federer.

Jannik Sinner è a due partite all’impresa di pochissimi: vincere i due Masters 1000 (ex Masters Series o altre definizioni equivalenti) che si disputano a marzo negli USA. Indian Wells prima, Miami poi: questo è il Sunshine Double. Impresa non certo facile perché si tratta di due 1000 di fila, con logiche fino a pochi anni fa particolari e, invece, ora copiate da un po’ tutti gli altri tornei di questa categoria (eccetto Montecarlo e Parigi indoor). Questo tipo di impresa è configurabile da un anno preciso della storia del tennis: il 1985. Fu allora, infatti, che il Miami Open venne inaugurato. In realtà, la data esatta sarebbe il 1987, ma viene data continuità a due eventi che si tennero nel 1985 a Delray Beach e nel 1986 a Boca West prima di trasferirsi definitivamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner insegue il Sunshine Double: che cos’è e chi l’ha realizzato in passato. L’ultimo fu Federer

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