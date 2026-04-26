Durante un'intervista post-partita, il tennista Jannik Sinner ha scambiato l'app di incontri Babbel con Bumble, generando una scena imbarazzante. L'episodio si è verificato subito dopo la vittoria contro il giocatore Elmer Moller, quando il campione si è confuso nel rispondere a una domanda, pronunciando il nome sbagliato dell'app. L'episodio ha attirato l'attenzione dei presenti e dei fan sui social media.

? Cosa sapere Jannik Sinner confonde Babbel con Bumble durante l'intervista post-match contro Elmer Moller.. L'equivoco linguistico sulle app di studio diventa virale sui social media.. Dopo la vittoria ottenuta contro Elmer Moller, Jannik Sinner ha vissuto un momento di insolita complicità e imbarazzo durante l’intervista a bordo campo, quando una svista linguistica ha trasformato una domanda sulle app per studiare lo spagnolo in un riferimento involontario ai servizi di incontri online. Il numero uno al mondo, impegnato nella conquista dei vertici del circuito, si è trovato a gestire un piccolo cortocircuito comunicativo con il giornalista presente sul campo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner e l’equivoco con l’app: gag imbarazzante dopo la vittoria

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