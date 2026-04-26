Durante il Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria convincente contro il tennista danese, chiudendo l’incontro in poco più di un’ora con un punteggio di 6-2, 6-3. Dopo aver superato il turno, l’atleta ha partecipato a un’intervista in cui ha scherzato sulla sua partecipazione a una app di incontri, scatenando risate e battute con l’intervistatore. Ora Sinner attende di conoscere il suo prossimo avversario tra il britannico Norrie e l’argentino Tirante.

Jannik Sinner ha travolto il danese Elmer Moeller con il perentorio punteggio di 6-2, 6-3 in poco più di un’ora di incontro e si è così qualificato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, dove affronterà il vincente del confronto tra il britannico Norrie e l’argentino Tirante. Il numero 1 del mondo ha dettato legge senza particolari patemi d’animo contro un avversario proveniente dalle qualificazioni e fuori dalla top-100 del ranking ATP, che non aveva i mezzi per controbattere contro il nostro portacolori. Il fuoriclasse altoatesino prosegue così la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola e rafforza...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner e la gag sulla app di incontri: risate e battute con l’intervistatore a Madrid

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