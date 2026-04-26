Jannik Sinner e la gag sulla app di incontri | risate e battute con l’intervistatore a Madrid

Da oasport.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria convincente contro il tennista danese, chiudendo l’incontro in poco più di un’ora con un punteggio di 6-2, 6-3. Dopo aver superato il turno, l’atleta ha partecipato a un’intervista in cui ha scherzato sulla sua partecipazione a una app di incontri, scatenando risate e battute con l’intervistatore. Ora Sinner attende di conoscere il suo prossimo avversario tra il britannico Norrie e l’argentino Tirante.

Jannik Sinner ha travolto il danese Elmer Moeller con il perentorio punteggio di 6-2, 6-3 in poco più di un’ora di incontro e si è così qualificato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, dove affronterà il vincente del confronto tra il britannico Norrie e l’argentino Tirante. Il numero 1 del mondo ha dettato legge senza particolari patemi d’animo contro un avversario proveniente dalle qualificazioni e fuori dalla top-100 del ranking ATP, che non aveva i mezzi per controbattere contro il nostro portacolori. Il fuoriclasse altoatesino prosegue così la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola e rafforza...🔗 Leggi su Oasport.it

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