Jannik Sinner ha conquistato due tornei consecutivi a Roma e Parigi, portando a quattro il totale delle vittorie stagionali. La sua performance lo colloca tra i protagonisti principali del tennis attuale, accanto a un altro grande del passato, che nel 1976 aveva raggiunto lo stesso risultato. Con questa serie di successi, Sinner si avvicina a un record storico, mentre le sue assenze o infortuni continuano a influenzare il racconto delle sue stagioni sportive.

Sinner e Alcaraz sono praticamente diventati il metro con cui si misura il tennis contemporaneo. Ogni loro vittoria, ogni assenza, ogni infortunio, ogni torneo saltato finisce per spostare il racconto da una parte o dall’altra. Oggi il racconto tende verso Sinner per l’assenza dello spagnolo a Madrid a Parigi. Alcaraz, nei numeri assoluti, resta ancora avanti per titoli dello Slam: ne ha vinti più di Sinner, e soprattutto ha già lasciato il segno su tutte le superfici con una precocità quasi sfacciata. Sinner ha vinto 27 titoli in carriera, mentre Alcaraz ne ha vinti 26; sugli Slam, però, lo spagnolo resta avanti in modo netto, 7 contro 4. Nei Masters 1000 sono pari a quota 8, mentre Sinner ha un vantaggio nelle Atp Finals, 2 titoli a 0.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sinner e la doppietta Roma-Parigi, ci è già riuscito Panatta nel 1976 e Jannik vuole eguagliarlo

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