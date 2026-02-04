Panatta si scaglia contro le critiche che circondano Jannik Sinner dopo una sconfitta. L’ex campione non nasconde il suo fastidio e parla di un “vizio orrendo” che si diffonde sui social e sui media, dove bastano poche parole per giudicare e condannare. Panatta invita a riflettere prima di sparare sentenze affrettate, sottolineando come spesso si dimentichi il valore di una partita e si punti il dito senza conoscere bene i fatti.

Ci sono sconfitte che pesano più del punteggio. Non solo per ciò che lasciano sul campo, ma per il rumore che si portano dietro: commenti, processi immediati, sentenze emesse in poche righe sui social. È accaduto ancora una volta dopo il ko di Jannik Sinner in Australia, una battuta d’arresto che ha interrotto il suo cammino agli Australian Open e ha riacceso, puntuale, il dibattito tutto italiano su quanto “si può” perdere. La sconfitta in semifinale contro Novak Djokovic è arrivata nel momento più delicato, proprio quando il torneo sembrava poter diventare l’ennesima conferma di un periodo di dominio e continuità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Vizio orrendo”. Panatta non ci sta: cosa dice sul caso Jannik Sinner

Il forfait di Jannik Sinner agli Australian Open ha fatto discutere ancora.

