Vizio orrendo Panatta non ci sta | cosa dice sul caso Jannik Sinner

Da thesocialpost.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Panatta si scaglia contro le critiche che circondano Jannik Sinner dopo una sconfitta. L’ex campione non nasconde il suo fastidio e parla di un “vizio orrendo” che si diffonde sui social e sui media, dove bastano poche parole per giudicare e condannare. Panatta invita a riflettere prima di sparare sentenze affrettate, sottolineando come spesso si dimentichi il valore di una partita e si punti il dito senza conoscere bene i fatti.

Ci sono sconfitte che pesano più del punteggio. Non solo per ciò che lasciano sul campo, ma per il rumore che si portano dietro: commenti, processi immediati, sentenze emesse in poche righe sui social. È accaduto ancora una volta dopo il ko di Jannik Sinner in Australia, una battuta d’arresto che ha interrotto il suo cammino agli Australian Open e ha riacceso, puntuale, il dibattito tutto italiano su quanto “si può” perdere. La sconfitta in semifinale contro Novak Djokovic è arrivata nel momento più delicato, proprio quando il torneo sembrava poter diventare l’ennesima conferma di un periodo di dominio e continuità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

vizio orrendo panatta non ci sta cosa dice sul caso jannik sinner

© Thesocialpost.it - “Vizio orrendo”. Panatta non ci sta: cosa dice sul caso Jannik Sinner

Approfondimenti su Jannik Sinner

“Vizio orrendo”. Panatta non regge più: sul caso Jannik Sinner dice la sua

Il forfait di Jannik Sinner agli Australian Open ha fatto discutere ancora.

Panatta: ecco cosa pensava davvero Nicola Pietrangeli di Jannik Sinner

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Jannik Sinner

Argomenti discussi: Sinner bullizzato dopo il flop in Australia, Panatta: Vizio orrendo, non lo sopporto più; Panatta difende Sinner dagli attacchi: Questo vizio è diventato insopportabile; Che siparietto tra Panatta e Spalletti su Sinner: poi Adriano difende Jannik dagli attacchi social; Panatta e i commenti su Sinner: Un vizio orrendo che non sopporto più.

Sinner bullizzato dopo il flop in Australia, Panatta: Vizio orrendo, non lo sopporto piùSinner bullizzato sui social dopo il flop agli Australian Open e la sconfitta contro Djokovic, interviene Panatta: È un vizio orrendo, non lo sopporto più. sport.virgilio.it

vizio orrendo panatta nonPanatta e i commenti su Sinner: Un vizio orrendo che non sopporto piùLex tennista italiano ha difeso laltoatesino ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.