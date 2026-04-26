Sinner debutta vincendo a Madrid Alcaraz si ferma per infortunio

Jannik Sinner ha iniziato con una vittoria il suo percorso al Mutua Madrid Open, torneo Masters 1000 sul terra rossa che si svolge alla Caja Magica. L'esordio dell'italiano è stato segnato da una prestazione difficile, ma alla fine ha avuto la meglio sul suo avversario. Nel frattempo, il favorito del torneo, Alcaraz, si è dovuto fermare a causa di un infortunio che lo ha costretto a interrompere la partita.

Esordio sofferto ma vincente per Jannik Sinner al Mutua Madrid Open, il Masters 1000 sulla terra rossa alla Caja Magica. Il tennista azzurro, numero 1 del mondo e prima testa di serie del tabellone, ha dovuto patire tre set per piegare in rimonta la resistenza del francese Benjamin Bonzi (n.104).🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Alcaraz salta Madrid per infortunio Sinner a caccia del quinto Masters? Alcaraz rinuncia a Madrid per infortunio: Sinner già certo di arrivare a Roma da n.1 al mondoDopo essersi ritirato a torneo in corso dall’ATP 500 di Barcellona, Carlos Alcaraz ha annunciato che non disputerà il Masters 1000 di Madrid per un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pronostico Sinner-Bonzi quote secondo turno Masters 1000 Madrid; Madrid, Sinner riparte vincendo ancora: batte Bonzi ma deve andare al terzo set; Madrid, Sinner debutta contro Bonzi: scatta l'assalto al quinto Masters consecutivo; Sinner al Bernabeu con Nadal, Bellingham e Courtois: Jannik prepara il suo debutto al Madrid Open. Sinner domina l’esordio a Madrid, Berrettini eliminato al debutto nel Masters 1000Azzerata la pattuglia azzurra al debutto, ora tocca a Sinner Mercoledì alla Mutua Madrid Open, Atp 1000 di Madrid, il tennis italiano ha vissuto una ... assodigitale.it Sinner pronto al debutto a Madrid: tabellone confermatoIl tabellone di Jannik Sinner a Madrid non ha subito scossoni, mantenendo un percorso favorevole. Stabilità garantita dall'incontro di Tomas Machac. Il ceco, numero 41, si è salvato al terzo set, rimo ... it.blastingnews.com #Sinner debutta oggi al #masters1000 di Madrid contro il francese #Bonzi (n.104 ATP), nel secondo turno del torneo. Il match è in programma non prima delle 16 e sarà trasmesso in diretta su @SkySport. I precedenti sono tutti a favore dell’azzurro, avanti 3-0 x.com Madrid Open 2026: è il giorno degli azzurri! Jannik Sinner debutta contro Bonzi Lorenzo Musetti sfida Hurkacz Dove vederle in tv e streaming + orari - facebook.com facebook