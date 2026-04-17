Carlos Alcaraz ha comunicato che non prenderà parte al torneo di Madrid a causa di un infortunio al polso, che lo aveva già costretto a ritirarsi dal torneo di Barcellona. Il tennista spagnolo ha deciso di saltare gli incontri sulla terra battuta della Caja Magica, anche se era molto atteso in questa competizione. Nel frattempo, il tennista italiano Sinner cerca di conquistare il suo quinto titolo Masters.

Carlos Alcaraz ha annunciato che non parteciperà al torneo di Madrid. Dopo il ritiro dal torneo di Barcellona per l’infortunio al polso il tennista spagnolo ha deciso di non giocare sui campi in terra rossa della Caja Magica che tanto gli piacciono. “Ci sono delle notizie incredibilmente difficili da dare – ha scritto Alcaraz sui social per annunciare il forfait – Madrid è casa mia, uno dei luoghi più speciali del calendario per me, ed è per questo che mi fa così male non poter giocare qui per il secondo anno consecutivo. Mi fa particolarmente male non poter essere di fronte ai miei tifosi, in un torneo che è così speciale per me. Grazie per il vostro continuo supporto e spero di vedervi presto”.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Alcaraz salta Madrid per infortunio Sinner a caccia del quinto Masters?

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