Alcaraz rinuncia a Madrid per infortunio | Sinner già certo di arrivare a Roma da n1 al mondo

Carlos Alcaraz ha annunciato il ritiro dal torneo di Madrid a causa di un infortunio al polso, dopo aver già abbandonato il torneo di Barcellona in corso. Nel frattempo, Jannik Sinner si presenta come il numero uno del mondo in vista del prossimo torneo di Roma. La decisione di Alcaraz di non partecipare alle prossime tappe si aggiunge alle recenti assenze nel circuito, mentre il giocatore italiano si prepara a scendere in campo con il miglior piazzamento possibile.

Dopo essersi ritirato a torneo in corso dall’ATP 500 di Barcellona, Carlos Alcaraz ha annunciato che non disputerà il Masters 1000 di Madrid per un infortunio al polso. Un forfait tutto sommato prevedibile, considerando il problema fisico riportato durante il match d’esordio sulla terra battuta catalana, che rischia però di pesare come un macigno nel testa a testa con Jannik Sinner per la leadership del ranking mondiale. L’azzurro, grazie al successo sul rivale spagnolo nella recente finale di Montecarlo, si è ripreso la prima posizione della classifica ATP (persa al termine della passata stagione nonostante il trionfo alle Finals di Torino) a suon di risultati dopo aver vinto tre titoli 1000 in meno di un mese tra il cemento americano con il Sunshine Double e poi la terra del Principato.🔗 Leggi su Oasport.it

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