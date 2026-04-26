Dopo aver superato con fatica il francese Bonzi nel secondo turno, Jannik Sinner si prepara ad affrontare il tennista danese Elmen Moller al Masters 1000 di Madrid. Moller, al momento al numero 141 del ranking ATP, sarà il prossimo avversario del giocatore italiano. La partita è prevista come uno degli incontri successivi nel torneo, che si svolge sulla terra battuta nella capitale spagnola.

Dopo un secondo turno molto ostico per il numero uno del tennis mondiale con una vittoria arrivata in rimonta al terzo set contro il francese Bonzi, Jannik Sinner torna in campo al Masters 1000 di Madrid per affrontare il tennista danese Elmen Moller, numero 141 del ranking Atp. Chi è Moller. Ventidue anni, nato ad Aarhus, quest’oggi ha la grande opportunità di mettersi in mostra agli occhi del mondo visto che ha conquistato due vittorie consecutive nel circuito Atp per la prima volta in carriera, ovvero al primo e secondo turno dell’Atp di Madrid entrando nel tabellone principale da qualificato. Il danese dovrà misurarsi con Sinner, reduce da una striscia di 18 vittorie consecutive.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner contro Moller: chi è l’avversario e quando giocano

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