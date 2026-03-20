Jannik Sinner scende in campo al Masters 1000 di Miami per il suo debutto nel torneo, affrontando al primo turno Damir Dzumhur. Dopo aver vinto a Indian Wells, il giovane tennista italiano si prepara a competere sul cemento americano, mentre Dzumhur, ex numero 23 del mondo, è il suo avversario nel primo match. La sfida si svolgerà nelle prossime ore.

Dopo la splendida vittoria a Indian Wells, Jannik Sinner si prepara al debutto anche sul cemento di un altro importante torneo americano, il Masters 1000 di Miami. Trattandosi del numero due del mondo, l’azzurro comincia dal secondo turno dove si ritroverà di fronte il tennista bosniaco Damir Dzumhur. Chi è l’avversario. Numero 76 del ranking Atp, ha iniziato a giocare all’età di 5 anni. È entrato a far parte della top 100 del ranking Atp nel 2015 e per la prima volta tra i migliori 50 al mondo nel 2017, prima di vincere il suo terzo titolo Atp Tour ad Antalya nel 2018, raggiungendo il suo miglior ranking in carriera al numero 23. Nel 2017... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Atp Miami, Sinner debutta con Dzumhur: chi è l’avversario e quando giocano

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