Jannik Sinner scappa via durante l'intervista a Miami c'è Italia-Irlanda del Nord | Scusate
Dopo aver vinto contro Tiafoe a Miami, il tennista italiano ha interrotto rapidamente le interviste. Ha lasciato il luogo senza ulteriori commenti e si è diretto verso la TV, dove avrebbe seguito la partita della nazionale contro Irlanda del Nord. La scena si è conclusa con il tennista che ha salutato e si è allontanato subito dopo aver finito di parlare con i giornalisti.
Dopo aver battuto Tiafoe a Miami, il tennista azzurro ha chiuso in fretta le interviste per un motivo speciale: correre davanti alla TV a tifare la Nazionale. Il siparietto con i giornalisti: "Dobbiamo sbrigarci, vado a guardare l'Italia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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