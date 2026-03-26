Jannik Sinner scappa via durante l'intervista a Miami c'è Italia-Irlanda del Nord | Scusate

Dopo aver vinto contro Tiafoe a Miami, il tennista italiano ha interrotto rapidamente le interviste. Ha lasciato il luogo senza ulteriori commenti e si è diretto verso la TV, dove avrebbe seguito la partita della nazionale contro Irlanda del Nord. La scena si è conclusa con il tennista che ha salutato e si è allontanato subito dopo aver finito di parlare con i giornalisti.