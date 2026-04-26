Jannik Sinner si trova a Madrid per partecipare al torneo Masters 1000, ma al di fuori delle competizioni il suo passatempo principale è il riposo. A differenza di molti altri che approfittano del tempo libero per gustare tapas o esplorare la città, lui preferisce dedicarsi al sonno. La scelta di concentrarsi sul riposo viene descritta come una strategia, paragonabile a quella di un protagonista di film d’azione, ma con la racchetta in mano.

Niente tapas, niente cervezas, niente paella, niente flamenco. Jannik Sinner è a Madrid per il Masters 1000 e la sua attività preferita fuori dal campo è una: dormire. Come racconta Libero, alla domanda su cosa faccia nella capitale spagnola, Sinner ha risposto con la serenità di chi ha le priorità chiarissime: “Madrid? Mi piacerebbe fare un giro in città e conoscerla meglio, ma sto dando priorità al riposo, dormo il più possibile per arrivare in buona forma al torneo”. Altro che movida. Il numero uno del tennis mondiale, mentre i colleghi se ne vanno a passeggiare per il Retiro o a farsi un giro in Plaza Mayor, se ne sta chiuso nella stanza d’albergo a schiacciare pisolini.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sinner a Madrid come Jason Bourne, ma con la racchetta: “Il riposo è un’arma”

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