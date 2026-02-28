Matt Damon rinuncia a Jason Bourne in arrivo un reboot con un nuovo attore?

Secondo le ultime voci di corridoio, Matt Damon non sarebbe più interessato a riprendere i panni di Jason Bourne in eventuali nuovi film della saga. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora, e la produzione non ha annunciato cambiamenti nel cast. La notizia ha suscitato discussioni tra i fan e gli addetti ai lavori, mentre si attendono sviluppi ufficiali.

Secondo le ultime voci di corridoio, Damon non sarebbe più interessato a riprendere i panni della spia in un nuovo film, che era già in fase di sviluppo e con Edward Berger collegato come regista Qualche mese fa era emersa la notizia secondo cui Edward Berger fosse in trattative per dirigere un nuovo capitolo del franchise di Jason Bourne se Matt Damon fosse stato interessato a tornare come protagonista. Ebbene, secondo un nuovo aggiornamento, Damon si sarebbe defilato e avrebbe fatto intendere di non voler tornare a interpretare la spia creata da Robert Ludlum. A questo punto, sembrerebbe in dubbio il coinvolgimento del regista di Conclave, ma le voci dicono anche che Universal vorrebbe comunque andare avanti con il progetto.