Nuove terapie per la malattia rara del fegato che colpisce soprattutto le donne

La Colangite Biliare Primitiva (PBC) colpisce soprattutto le donne e ora arrivano nuove terapie per contrastarla, dopo anni di studi che hanno portato a scoperte innovative.

La Colangite Biliare Primitiva (PBC) non è solo una malattia del fegato. Per chi ne soffre è una presenza quotidiana fatta di prurito persistente, stanchezza profonda, sonni frammentati. Una patologia rara, che colpisce soprattutto le donne e che spesso accompagna per anni con sintomi difficili da controllare. «Uniformare i criteri significa dare più forza alla ricerca e accelerare ogni passaggio, dalla sperimentazione alla pratica clinica – spiega Marco Carbone, Professore Associato di Gastroenterologia e Dirigente Medico dell’Ospedale Niguarda di Milano – perché solo una base comune permette di trasformare l’interesse scientifico in terapie reali.🔗 Leggi su Quicomo.it

L'insonnia cronica rappresenta un disturbo diffuso che influisce sulla qualità della vita di milioni di italiani.

Un fastidio che colpisce soprattutto le donne sopra i 50 anni.

