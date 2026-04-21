Lotta libera | la Piroddu Extreme conquista il 5° posto agli Italiani

La squadra di lotta libera della Piroddu Extreme Asd di Sassari si è posizionata al quinto posto ai Campionati Italiani U20, competizione che ha visto la partecipazione di 51 società. La gara si è svolta con numerose formazioni da tutta Italia, e la rappresentativa locale ha ottenuto un risultato di rilievo in questa manifestazione nazionale.

La delegazione sassarese della Piroddu Extreme Asd ha segnato un importante punto nella gerarchia nazionale della lotta libera, raggiungendo la quinta posizione assoluta tra 51 società impegnate ai Campionati Italiani U20. La competizione, che ha il coinvolgimento di oltre 200 atleti, si è svolta lo scorso 19 aprile presso il Pala Pellicone di Ostia. Il gruppo tecnico, guidato da Mario Piroddu e Daniel Raffi sotto la presidenza di Barbara Arca, ha schierato sette lottatori che hanno saputo interpretare le sfide del tatami con una solidità collettiva determinante. Tra i risultati più rilevanti spicca il podio di Edoardo Lapollo, che nella categoria dei 57 chilogrammi ha ottenuto il bronzo grazie a una prestazione caratterizzata da maturità e continuità agonistica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lotta libera: la Piroddu Extreme conquista il 5° posto agli Italiani Notizie correlate Lo spadista napoletano conquista il terzo posto agli Italiani Under 23, confermandosi tra i migliori talenti della scherma nazionaleControlli interforze nelle zone della movida del Vomero tra sicurezza urbana e verifiche amministrative su locali e attività UNICEF/Siria: i bambini... ’Stone extreme’, l’enduro alla conquista delle cave di travertinoSi muoverà, da Bergamo, anche Franco Gualdi, il ‘grande capo’ dell’enduro nazionale, figura leggendaria di questa specialità del motociclismo... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Sassari protagonista ai Campionati Italiani U20 di lotta libera; Lotta, la sassarese Denise Piroddu è oro agli Italiani Under 20. Sassari protagonista ai Campionati Italiani U20 di lotta liberaSassari tra le protagoniste ai Campionati Italiani U20 di lotta libera con risultati di rilievo e prestazioni di alto livello. sassarioggi.it Lotta, la sassarese Denise Piroddu è oro agli Italiani Under 20Prestazione di altissimo livello per Denise Piroddu, che conquista il titolo italiano di lotta femminile Under 20 nella categoria 65 kg ... sassarioggi.it