Un ex calciatore ha commentato le prestazioni di alcuni attaccanti, definendo uno di loro come un Peter Pan, sottolineando che da punta è limitato. Inoltre, ha spiegato che il suo agente gli propose due diverse offerte di contratto, una con il club di Milano e una con quello di Torino. Le dichiarazioni sono arrivate nel corso di un’intervista, dove ha anche parlato delle difficoltà di alcuni giocatori nel segnare.

Primavera del 1989, Marco Simone è una promessa del Como e si trova in ritiro con l’Italia Under 21. Alla porta della sua stanza bussa Oscar Damiani, il suo agente. “Aveva in mano due contratti identici – racconta l’ex attaccante, oggi presidente del Monaco United -. Stessa durata, stesso ingaggio, ma il nome di due squadre diverse. Il primo era del Milan, l’altro della Juventus”. Il finale della storia lo conosciamo già. Simone sceglie il Diavolo e in rossonero festeggia 14 trofei in otto anni. “Per me fu una decisione facile: mio padre era interista, ma a vedere le partite a San Siro da bimbo mi portavano i miei zii milanisti. In più, eravamo all’inizio dell’era Berlusconi, la squadra giocava un calcio magnifico.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Simone: "Leao è un Peter Pan, da punta è limitato. Openda e David non segnano perché..."

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