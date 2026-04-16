Simone Stenti ha commentato la situazione della squadra di calcio, sottolineando come l’attacco abbia bisogno di un nuovo assetto e che i gol siano un elemento fondamentale da valutare attentamente. Ha menzionato il passato di alcuni giocatori, definendo Milik come un ex, Vlahovic come un UFO e ha aggiunto che David e Openda risultano invendibili. La sua analisi è stata condivisa durante la trasmissione “Tribuna Juve”.

di Paolo Rossi Simone Stenti a “Tribuna Juve” accende il dibattito: tra certezze evaporate, investimenti pesanti e un attacco che non ha ancora trovato identità. Nel format “Tribuna Juve” del canale YouTube di Juventus News 24, Simone Stenti, giornalista e volto storico di Juventus TV, ha messo il dito nella piaga con una lettura durissima ma chiarissima: la Juventus, se vuole davvero tornare a fare la Juventus, dovrà ripensare profondamente il suo attacco. Un tema che pesa ancora di più in una fase della stagione in cui i bianconeri sono pienamente dentro la corsa Champions e ogni scelta sul presente finisce inevitabilmente per riflettersi sul futuro.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Simone Stenti e la sua analisi sulla Juve: «Attacco da rifare: i gol si pesano. Milik è un ex, Vlahovic un UFO, David e Openda invendibili» – VIDEO

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Un attacco da rifondare. Simone Stenti ci va già duro sul reparto offensivo bianconero. Recupera la puntata completa di "Tribuna Juve" sul nostro canale YT! #juve #juventusnews24 #vlahovic #milik #david - facebook.com facebook